Inserisci le tue luci non smart nell'ecosistema Philips Hue per un controllo semplice e pratico. L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte delle luci e degli apparecchi tradizionali insieme al sistema Hue esistente, il tutto in un'unica esperienza integrata. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Con la versione a 2 canali, puoi controllare due gruppi di luci in modo indipendente nell'app Hue, con gli assistenti vocali o direttamente dall'interruttore sulla parete. Imposta timer e programmi che si adattino alla tua routine quotidiana. Il modulo compatto si installa dietro l'interruttore tradizionale ed è alimentato dalla rete elettrica, senza bisogno di batterie. Come parte dell'ecosistema Hue, basato su una rete Zigbee affidabile, puoi mantenere il controllo delle tue luci anche quando il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Rende smart le lampade non smart

Controlla luci smart e non-smart

Imposta timer e programmazioni

Senza batteria, neutro richiesto

Sblocca di più con un Hue Bridge