Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)
Il prezzo attuale è € 79,99
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Informazioni su Modulo interr. parete cabl. (confez. 2)
Il modulo interruttore a parete cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e accessibili, anche se l'interruttore tradizionale è spento. Il modulo è alimentato dalla rete elettrica, non necessita di batterie. Installato dietro l'interruttore della luce esistente, il modulo consente di controllare le luci nelle stanze e nelle zone o di passare da una scena all'altra accendendo e spegnendo l'interruttore. Il modulo interruttore a parete richiede un Hue Bridge, che fornisce una rete Zigbee affidabile, in modo da poter mantenere il controllo delle luci anche quando il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Rende le luci Hue raggiungibili
- Rende smart gli interruttori esistenti
- Controlla luci, stanze o zone
- Senza batteria, neutro richiesto
- Hue Bridge necessario
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103140555
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Sintetico
Durata
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
- Completo di morsetto
- Sì
- Interruttore hue incluso
- Sì
- LED integrato
- No
- Aggiornabile con Hue Bridge Philips
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
- Elemento centrale
- Sì
Garanzia
- 2 anni
- Sì
Varie
- Appositamente progettata per
- Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Soggiorno
- Style
- Funzionale
- Tipo
- Altro
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103140555
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,07 kg
- Altezza
- 140 mm
- Lunghezza
- 88 mm
- Larghezza
- 45 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004297004
Consumo energetico
- Consumo energetico
- 0,4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 15,0 mm
- Lunghezza complessiva
- 41 mm
- Larghezza complessiva
- 37,3 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
- Opzioni di montaggio
- Parete, Soffitto
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio