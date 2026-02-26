Il modulo interruttore a parete cablato mantiene le lampade Philips Hue alimentate e accessibili, anche se l'interruttore tradizionale è spento. Il modulo è alimentato dalla rete elettrica, non necessita di batterie. Installato dietro l'interruttore della luce esistente, il modulo consente di controllare le luci nelle stanze e nelle zone o di passare da una scena all'altra accendendo e spegnendo l'interruttore. Il modulo interruttore a parete richiede un Hue Bridge, che fornisce una rete Zigbee affidabile, in modo da poter mantenere il controllo delle luci anche quando il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Rende le luci Hue raggiungibili

Rende smart gli interruttori esistenti

Controlla luci, stanze o zone

Senza batteria, neutro richiesto

Hue Bridge necessario