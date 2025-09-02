Migliora la sicurezza della tua casa con Hue Smart Chime. Ricevi avvisi sonori quando qualcuno suona il campanello, indipendentemente da dove ti trovi. È semplicissimo da configurare: basta collegarlo e scegliere il tuo suono preferito. Funziona perfettamente con il tuo sistema Philips Hue esistente, che ti aiuta a mantenere la tua casa al sicuro, giorno e notte.