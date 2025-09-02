* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Smart Chime Secure
Migliora la sicurezza della tua casa con Hue Smart Chime. Ricevi avvisi sonori quando qualcuno suona il campanello, indipendentemente da dove ti trovi. È semplicissimo da configurare: basta collegarlo e scegliere il tuo suono preferito. Funziona perfettamente con il tuo sistema Philips Hue esistente, che ti aiuta a mantenere la tua casa al sicuro, giorno e notte.
- Avvisi sonori in tempo reale quando qualcuno suona il campanello
- Collegamento a qualsiasi presa presente in casa
- Compatibile con telecamere Hue, campanelli e sensori di movimento
- Emette allarmi sonori
Si collega a qualsiasi presa per un utilizzo immediato: senza fili, senza complicazioni.
Abbina il Chime a un videocitofono Hue per ricevere avvisi sonori in tutta la casa, controlli a mani libere e notifiche immediate quando qualcuno è davanti alla tua porta.
Chime funziona con tutti i prodotti Secure, comprese le telecamere Secure e i sensori di movimento interni. Quando viene rilevato un movimento ovunque, riceverai un avviso sonoro immediato, così sarai sempre informato su ciò che accade in casa tua.
Attiva manualmente o automaticamente un allarme sonoro e luminoso ad alto volume quando il tuo sistema Hue Secure è inserito.
Gestisci il tuo campanello, la suoneria e le lampade Philips Hue direttamente dall’app Hue: senza bisogno di più app. Ricevi notifiche immediate, personalizza le impostazioni e resta connesso ovunque tu sia.
Scegli la suoneria, regola il volume, imposta le ore di silenzio o cambia i suoni in base all'ora del giorno. Disattiva o riattiva facilmente l'audio con il pulsante di controllo locale.
Ricevi avvisi sonori in qualsiasi momento con lo Smart Chime. Posiziona i Chime in tutta la casa per non perdere mai la visita di qualcuno, ovunque tu sia.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Materiale
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco