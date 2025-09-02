* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Videocamera a batteria Secure
Lascia che Philips Hue tenga d'occhio la tua casa per te! Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva anche un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa telecamera di sicurezza domestica senza fili è facile da montare e installare in qualsiasi casa.
- Crittografia end-to-end
- Video HD a 1080p
- Alimentazione a batteria
- Montaggio a parete incluso
Tutto con un Philips Hue Bridge
Un Hue Bridge ti offre la suite completa di funzioni di sicurezza per una casa connessa: allarmi luminosi e sonori, automazione della simulazione di presenza e la possibilità di espandere la configurazione della tua sicurezza domestica (o illuminazione smart).
Monitora la tua casa
Ricevi notifiche direttamente sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Crea zone di attività o di consegna pacchi per ricevere avvisi a seconda di ciò che ha attivato il movimento, ad esempio una persona, un animale, un veicolo o un pacco.
Dai l'impressione di essere a casa
Usa la videocamera Secure con l'automazione della simulazione di presenza e la funzione di comunicazione bidirezionale per aggiungere un altro livello alla tua sicurezza in casa, offrendoti la massima tranquillità.
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera