Lascia che Philips Hue tenga d'occhio la tua casa per te! Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva anche un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa telecamera di sicurezza domestica senza fili è facile da montare e installare in qualsiasi casa.