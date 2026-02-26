A oliva B39 – Lampadina smart LED E14

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue White A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su A oliva B39 – Lampadina smart LED E14

Stile tradizionale e moderne funzionalità illuminazione smart con la lampadina oliva luce bianca calda Philips Hue. Scopri la luce tenue bianca calda per creare l'ambiente perfetto e completare l'arredamento della casa. Oscuramento basso della lampadina fino al 2% della sua totale luminosità per un bagliore delicato. Ora la nuova lampadina offre maggiore efficienza energetica, mentre la compatibilità con Matter offre una connettività perfetta con altri dispositivi per casa connessa. Ottieni un controllo senza sforzi con l'app Hue o comandi vocali con un assistente smart. Sblocca ancora più funzionalità di luce smart con un Hue Bridge: controllo fuori casa, automazioni e presenza mimica.

  • Fino a 470 lumen
  • Luce soffusa bianca calda
  • Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
  • App e controllo vocale
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay