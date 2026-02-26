A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Il prezzo attuale è € 34,99
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Informazioni su A oliva B39 – Lampadina smart LED E14
Stile tradizionale e moderne funzionalità illuminazione smart con la lampadina oliva luce bianca calda Philips Hue. Scopri la luce tenue bianca calda per creare l'ambiente perfetto e completare l'arredamento della casa. Oscuramento basso della lampadina fino al 2% della sua totale luminosità per un bagliore delicato. Ora la nuova lampadina offre maggiore efficienza energetica, mentre la compatibilità con Matter offre una connettività perfetta con altri dispositivi per casa connessa. Ottieni un controllo senza sforzi con l'app Hue o comandi vocali con un assistente smart. Sblocca ancora più funzionalità di luce smart con un Hue Bridge: controllo fuori casa, automazioni e presenza mimica.
- Fino a 470 lumen
- Luce soffusa bianca calda
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- App e controllo vocale
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103099662
Caratteristiche della lampadina
- Forma della lampada
- Candela non direzionale
- Attacco
- E14
- Dimmerabile
- Sì
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- PC
Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento
- 50.000
- Durata nominale
- 25.000
Informazioni ambientali
- Umidità operativa
- 5%<H<95% (non condensante)
- Temperatura operativa
- Da -20 °C a 45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Scegli il tuo colore
- No
- LED integrato
- Sì
- Completo di lampade LED
- Sì
Caratteristiche luce
- Apertura fascio luminoso
- 270
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Temperatura del colore
- 2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
- 121
Varie
- Appositamente progettata per
- Ambience, Camera da letto, Sala da pranzo, Funzionale, Corridoio, Studio, Studio, Camera dei bambini, Cucina, Soggiorno
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103099662
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,11 kg
- Altezza
- 174 mm
- Lunghezza
- 72 mm
- Larghezza
- 72 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004295902
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103099662
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,2 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL)
- E
- Consumo energetico
- 3,9 W
- Consumo energetico kWh/1000 h
- 4
Dimensioni e peso del prodotto
- Altezza complessiva
- 38 mm
- Lunghezza complessiva
- 104 mm
- Larghezza complessiva
- 38 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 470
- Compatibile con i dispositivi dimmerabili Philips Hue
- Yes
- Diametro
- 38 mm
- Tecnologia lampadina
- LED
- Colore della luce
- Luce bianca calda
- Classe energetica della sorgente luminosa
- E
- Attacco
- E14
- Codice IP
- IP20
- Classe di protezione
- ND
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 470
- Numero di registrazione EPREL
- 2505907
- UL Ambienti umidi/ con presenza di acqua / asciutti
- Damp location, Dry location
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Funzionalità del ripetitore Zigbee
- Sì
Lampadina
- Impostazione controllo riferimento*
- 4000 K: tramite la scena "Fredda brillante" dell'app Hue
- Diametro
- 38 mm
- Dimensioni
- Bulb
- Altezza
- 104 mm
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
- Emissione luminosa
- Luce bianca tenue
- Fattore di potenza
- 0.6
- Software aggiornabile
- Sì
- Wattaggio lampada equivalente
- 40 W
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 17 o versione successiva
- Assistenti vocali
- Amazon Alexa, Assistente Google, Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 48 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Manuale utente
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio