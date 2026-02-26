Stile tradizionale e moderne funzionalità illuminazione smart con la lampadina oliva luce bianca calda Philips Hue. Scopri la luce tenue bianca calda per creare l'ambiente perfetto e completare l'arredamento della casa. Oscuramento basso della lampadina fino al 2% della sua totale luminosità per un bagliore delicato. Ora la nuova lampadina offre maggiore efficienza energetica, mentre la compatibilità con Matter offre una connettività perfetta con altri dispositivi per casa connessa. Ottieni un controllo senza sforzi con l'app Hue o comandi vocali con un assistente smart. Sblocca ancora più funzionalità di luce smart con un Hue Bridge: controllo fuori casa, automazioni e presenza mimica.

Fino a 470 lumen

Luce soffusa bianca calda

Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità

App e controllo vocale