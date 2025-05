Connetti le tue lampade e i tuoi apparecchi più piccoli, come lampade da parete, da tavola o scrivania, con due sferette Philips Hue White Luster P45 E14. Queste piccole lampadina ti consentono di avere una luce bianca calda dimmerabile e il controllo Bluetooth in una stanza. Aggiungi Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.