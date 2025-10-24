Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White A67 - lampadina connessa E27 - 1600

Saldi

A67 - lampadina connessa E27 - 1600

Ottieni un'illuminazione brillante per ambienti come garage o cucina, nonché una luce più morbida per qualsiasi altra stanza con la lampadina Philips Hue White A67 che offre un'emissione di 1.600 lumen (equivalente a 100 W) e funzionalità di oscuramento wireless. Connettiti al Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità di illuminazione intelligente.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 1600 lumen*
  • Luce potente, bianca e brillante
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    67x131

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay