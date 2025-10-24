Saldi
A67 - lampadina connessa E27 - 1600
Ottieni un'illuminazione brillante per ambienti come garage o cucina, nonché una luce più morbida per qualsiasi altra stanza con la lampadina Philips Hue White A67 che offre un'emissione di 1.600 lumen (equivalente a 100 W) e funzionalità di oscuramento wireless. Connettiti al Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità di illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 17,43, il prezzo originale è € 24,90
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 1600 lumen*
- Luce potente, bianca e brillante
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
67x131