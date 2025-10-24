A60 - lampadina connessa B22 - 810
Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata da luce bianca a spettro completo, regolabile liberamente a qualsiasi intensità compresa tra le accoglienti tonalità della luce di candela e l'energizzante luce bianca vivida. Poi personalizza ulteriormente la tua illuminazione con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.
- Fino a 810 lumen
- Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- Controllo vocale o mediante app
- Facile da installare e utilizzare
Specifiche
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000