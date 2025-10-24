Assistenza
Collection of white GU10 smart LED bulbs with a matte finish, labeled Hue white ambiance, emitting cool and warm light.

Confezione doppia GU10

Ottieni luce bianca da calda a fredda in casa con due lampadine connesse GU10. Usa la luce fredda per darti energia al mattino e tonalità calde per rilassarti la sera. Collegati al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo illuminazione intelligente.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • 2 x GU10
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Dimmerabile
  • Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    50x57

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay