Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)
La lampada spot a incasso Milliskin di Philips Hue White ambiance di colore bianco si adatta perfettamente all'ambiente circostante fornendo al contempo una luce bianca da calda a fredda. Gestisci il tutto facilmente tramite Bluetooth o sblocca altre funzionalità d'illuminazione con un Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 109,90
- White Ambiance
- 3 lampadine GU10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico