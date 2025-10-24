Saldi
Faretto da incasso Milliskin
Grazie al faretto Philips Hue White ambiance compreso nel tuo sistema Philips Hue potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Un faretto di elevata qualità, progettato con attenzione ai dettagli per durare nel tempo.
Il prezzo attuale è € 35,97, il prezzo originale è € 59,95
- White Ambiance
- Hue Bridge abilitato
- Dimmer switch incluso
- GU10
- Alluminio
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Sintetico