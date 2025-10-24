Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Faretto da incasso Milliskin

Saldi

Faretto da incasso Milliskin

Grazie al faretto Philips Hue White ambiance compreso nel tuo sistema Philips Hue potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Un faretto di elevata qualità, progettato con attenzione ai dettagli per durare nel tempo.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Hue Bridge abilitato
  • Dimmer switch incluso
  • GU10
  • Alluminio
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Alluminio

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay