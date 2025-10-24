Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Utilizza queste tre lampadine LED connesse GU10 in ogni faretto per ottenere un oscuramento wireless istantaneo e una luce bianca da calda a fredda in qualunque stanza.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    50x58

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay