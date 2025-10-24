Lampadina singola E14
Con le classiche lampadine a candela potrai ottenere uno stile classico abbinato a moderne funzionalità in qualsiasi apparecchio di illuminazione E14. Utilizza migliaia di sfumature di luce bianca da calda a fredda e la dimmerazione immediata per creare l'atmosfera giusta per qualunque attività.
Il prezzo attuale è € 34,95
- White Ambiance
- Hue Bridge necessario
- Lampadina E14
- Luce bianca da calda a fredda
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117