Plafoniera Being
Goditi un leggero bagliore grazie alla plafoniera nera Being di Philips Hue White ambiance, con sottili cerchi in alluminio fuso, passando da una luce bianca calda a fredda in tre direzioni diverse. Gestisci il tutto facilmente con il Dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth e sblocca altre funzionalità d'illuminazione connessa con il Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 159,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo