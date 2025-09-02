Assistenza
Plafoniera Phoenix

Plafoniera Phoenix

La plafoniera Philips hue Phoenix ti offre una luce regolabile bianca a LED sia calda che fredda in grado di adattarsi a tutti i momenti della tua giornata. Connettila con il bridge hue (non incluso) alla rete Wi-Fi di casa per un controllo semplice tramite il tuo dispositivo.

  • White Ambiance
  • LED integrato
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
  • Controlla con la voce*
Alta luminosità

Alta luminosità

Luce ad alta qualità con massima luminosità, che offre una pioggia di luce bianca per qualsiasi momento o attività.

Struttura 3D per un effetto dinamico

Struttura 3D per un effetto dinamico

Philips Hue Phoenix è caratterizzata da una speciale struttura 3D che ne valorizza le forme e offre una piacevole diffusione della luce. La superficie della lampada è ricoperta da un disegno a esagoni che cattura e riflette la luce per creare un effetto dinamico, che cambia a seconda dell'angolo di visuale rendendo Philips Hue Phoenix un oggetto decorativo per la casa anche a luci spente.

Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera per passare momenti felici. Salta il caffè del mattino e preparati per la giornata con la luce bianca fredda e luminosa che dà energia al tuo corpo e alla tua mente. Rimani concentrato grazie alla luce bianca e luminosa appositamente calibrata, oppure alzati e rilassati con un fascio di luce soffusa bianca perfetta per finire al meglio la giornata.

Oscuramento senza installazione

Oscuramento senza installazione

Prova la funzione di attenuazione con Philips Hue, che ti assicura la giusta quantità di luce. Dimentica l'inconveniente di cavi, elettricista e installazione.

Crea la tua ambientazione da una luce bianca calda a quella fredda del giorno

Crea la tua ambientazione da una luce bianca calda a quella fredda del giorno

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi momento e decora la tua abitazione con una luce bianca da calda a fredda. Scopri stili diversi durante l'anno, da una vivida luce bianca che ricorda la brezza primaverile, alla luce bianca calda del sole estivo o la luce diurna fredda dell'inverno. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.

Svegliati e addormentati naturalmente

Svegliati e addormentati naturalmente

Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto come piace a te e a iniziare la giornata sentendoti più energico. La luminosità aumenta gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e consente un risveglio naturale, più gentile rispetto al suono assordante di una sveglia. Inizia la giornata nel modo giusto. Di sera, la rilassante luce bianca calda ti aiuta a distenderti e a preparare il corpo per il sonno. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.

Controllo intelligente, a casa e fuori

Controllo intelligente, a casa e fuori

Con le app Philips Hue per iOS e Android puoi controllare le luci in modalità remota ovunque ti trovi. Verifica se hai dimenticato di spegnere le luci prima di uscire di casa e accendile se lavori fino a tardi. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.

Imposta i timer per la massima comodità

Imposta i timer per la massima comodità

Philips Hue ti farà sembrare a casa anche quando non lo sei, grazie alla funzione di programmazione dell'app Philips Hue. Imposta l'accensione delle luci a un orario determinato, così troverai casa illuminata al tuo rientro. Puoi anche impostare l'accensione nelle varie stanze e, ovviamente, impostare lo spegnimento graduale durante la notte, così da non preoccuparti più di eventuali luci rimaste accese. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.

Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

Collega le luci Philips Hue con il bridge e scopri le infinite opzioni disponibili. Gestisci le luci dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue o attraverso uno degli accessori disponibili per il controllo. Potrai impostare timer, notifiche, allarmi e molto altro ancora, così da provare tutte le funzionalità di Philips Hue. Philips Hue funziona anche con Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home per consentirti di controllare le luci con la tua voce.

Richiede un bridge o un interruttore

Richiede un bridge o un interruttore

Collega le luci Philips Hue con il bridge per controllare le luci dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controlla le luci Philips Hue con il telecomando dimmer Philips Hue per le funzionalità di accensione/spegnimento e di regolazione o per scegliere le ricette luminose.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

