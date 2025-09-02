Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione

La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera per passare momenti felici. Salta il caffè del mattino e preparati per la giornata con la luce bianca fredda e luminosa che dà energia al tuo corpo e alla tua mente. Rimani concentrato grazie alla luce bianca e luminosa appositamente calibrata, oppure alzati e rilassati con un fascio di luce soffusa bianca perfetta per finire al meglio la giornata.