A60 - lampadina connessa E27 - 800
Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, questa lampadina LED intelligente E27 ti consente di creare immediatamente l'atmosfera giusta. Adatta alla maggior parte degli apparecchi, fornisce un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa.
Il prezzo attuale è € 59,90
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 800 lumen*
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110