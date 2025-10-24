Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance A60 - lampadina connessa E27 - 800

A60 - lampadina connessa E27 - 800

Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, questa lampadina LED intelligente E27 ti consente di creare immediatamente l'atmosfera giusta. Adatta alla maggior parte degli apparecchi, fornisce un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa.

  • White and color ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 800 lumen*
  • Luce bianca e colorata
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

