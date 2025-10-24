Estensione Lightstrip Plus V3
La sorgente luminosa più flessibile immaginabile. Allunga Philips Hue Lightstrip Plus con le prolunghe da 1 metro per superfici più ampie. Modellala a tuo piacimento, fissala a qualsiasi superficie solida e goditi l'elevata emissione luminosa dei lumen.
Il prezzo attuale è € 24,95
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- Prolunga 1 metro
- Connettore angolare incluso x 1
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Silicone