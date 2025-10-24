Assistenza
Lightstrip Plus extension, flexible strip shape, white color with visible LED chips, matte finish, includes compact connector.

Estensione Lightstrip Plus V3

La sorgente luminosa più flessibile immaginabile. Allunga Philips Hue Lightstrip Plus con le prolunghe da 1 metro per superfici più ampie. Modellala a tuo piacimento, fissala a qualsiasi superficie solida e goditi l'elevata emissione luminosa dei lumen.

Articolo non più disponibile

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • Prolunga 1 metro
  • Connettore angolare incluso x 1
  • Luce bianca e colorata
    Bianca

    Silicone

