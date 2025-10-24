GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Crea immediatamente l'atmosfera giusta in qualunque stanza della tua casa con queste due lampadine GU10 che offrono milioni di sfumature di luce bianca e colorata e sono adatte alla maggior parte dei faretti standard.
Il prezzo attuale è € 109,90
- White and Color Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x58