Lampada da parete da esterno Attract
Con la sua sfumatura di vetro e l'effetto luminoso unico che proietta un sottile arco di luce colorata sul muro, la lanterna a parete da esterno Attract è un'aggiunta tradizionale ma moderna al portico, al cortile o al vialetto frontale.
Il prezzo attuale è € 169,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- LED integrato
- Luce bianca e colorata
- Alimentazione di rete
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Vetro