Assistenza
Attract wall lantern, cylindrical shape, black matte finish, transparent shade, visible LED light source, mounted on wall.

Lampada da parete da esterno Attract

Con la sua sfumatura di vetro e l'effetto luminoso unico che proietta un sottile arco di luce colorata sul muro, la lanterna a parete da esterno Attract è un'aggiunta tradizionale ma moderna al portico, al cortile o al vialetto frontale.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • LED integrato
  • Luce bianca e colorata
  • Alimentazione di rete
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Vetro

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay