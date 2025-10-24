Lightstrip Plus base V3
Aggiungi una LightStrip Plus al sistema Philips Hue e crea un'incredibile esperienza di illuminazione per barre, pensili e per la retro illuminazione di dispositivi di intrattenimento. Lightstrip Plus offre la flessibilità di modellarla a piacimento; è possibile piegarla, tagliarla ed estenderla in base alle esigenze.
Il prezzo attuale è € 79,95
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- Lightstrip 2M
- Unità di alimentazione x 1
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Silicone