Luce da tavolo Flourish
L'elegante tonalità vetro fatta a mano di Flourish crea una luce bianca e a colori tunabel diffusa, ideale per qualsiasi occasione o attività. Crea una luce da calda a fredda per rilassarti o concentrarti ed effetti luminosi colorati per realizzare l'ambiente perfetto. La compatibilità con Matter consente un'integrazione più semplice e fluida con i dispositivi di altri produttori. Controlla la lampada da tavolo Flourish facilmente con l'app Hue e gli assistenti smart utilizzando Hue Bridge o Bridge Pro. La connettività di rete Zigbee impedisce l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light.
- Tunabel e luce colorata
- App e controllo vocale
Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane
Semplificati la giornata e rendila più piacevole con quattro ricette luminose già programmate e preparate appositamente per le tue attività quotidiane: Energia, Concentrazione, Lettura e Relax. Le scene dalle tonalità fredde, Energia e Concentrazione, ti aiutano ad affrontare la mattinata e a non distrarti, mentre le scene più calde, Lettura e Relax, favoriscono una buona lettura e ti permettono di calmare la mente.
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge
Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.
Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde
Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
Controlla fino a 10 luci in una sola volta con l'app Bluetooth
Philips Hue con Bluetooth è il modo più semplice di ottenere un'illuminazione intelligente. Consente di creare immediatamente l'atmosfera grazie alle lampadine a LED predisposte per il Bluetooth, mentre l'app Hue Bluetooth consente di controllare fino a 10 luci in una stanza.
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Vetro