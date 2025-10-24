Luce portatile Go
Aggiungi una lampada Philips Hue Go con luce bianca e colorata al tuo sistema. Con elegante design e rivestimento trasparente, la lampada Go è senza fili, portatile e ricaricabile, fino a un massimo di 3 ore. Puoi controllare la luminosità attraverso il sistema Hue o tramite il pulsante integrato.
Il prezzo attuale è € 79,95
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
- Controlla con la voce*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico