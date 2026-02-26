Piedistallo per esterni Lucca
Il prezzo attuale è € 134,99
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- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Piedistallo per esterni Lucca
Il palo da terra Lucca, con il suo design moderno e compatto e le fasce nere, offre un'ampia distribuzione di luce bianca e a colori tunabel per illuminare vialetti, patii e il perimetro del giardino. Crea una luce soffusa in diffusione con l'illuminazione funzionale, per orientarti nei tuoi spazi esterni. Oppure imposta il palo da terra su un colore qualsiasi per aggiungere un effetto decorativo a piante e alberi. Controlla Lucca facilmente con l'app Hue e gli assistenti smart utilizzando Hue Bridge o Bridge Pro. La connettività di rete Zigbee con un Bridge impedisce l'accesso non autorizzato al tuo ecosistema smart light. La compatibilità con Matter consente un'integrazione più semplice e fluida con i dispositivi di altri produttori.
- Luce bianca tunabel e luce colorata
- Include lampada 1100 lumen A60
- App e controllo vocale
- Compatibile con Zigbee e Matter
- Ideale per vialetti e patii
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103118691
Aspetto e finitura
- Colore
- Antracite
- Materiale
- Alluminio
Durata
- Durata nominale
- 25.000
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Intensità regolabile con app Hue e interruttore
- Sì
- Completamente resistente alle intemperie
- No
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- ≥80
Varie
- Appositamente progettata per
- Giardino, Patio
- Tipo
- Lampada da terra
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103118691
- Peso netto
- 1,72 kg
- Peso lordo
- 1,88 kg
- Altezza
- 448 mm
- Lunghezza
- 165 mm
- Larghezza
- 165 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004308501
Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto
- 1,375 kg
- Altezza complessiva
- 400 mm
- Lunghezza complessiva
- 142 mm
- Larghezza complessiva
- 142 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.100
- Colore della luce
- Luce bianca e colorata (RGBW)
- Tensione di rete
- Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa
- D
- Attacco
- E27
- Completo di lampada wattaggio
- 8.1
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva
- 9,5
- Codice IP
- IP44
- Classe di protezione
- Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose
- 1
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 10.0 e versioni successive, iOS 16 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Dismantle Instructions