* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Ricambio lampadina globo Festavia Hue (confezione da 2)
Crea un'atmosfera accogliente o una festa colorata nel patio o nel portico oppure in qualsiasi altro spazio esterno. Queste lampadine globo infrangibili offrono un gioco luminoso di colori o luce bianca, sia che si crei un'illuminazione sfumata o effetti luminosi dinamici. Il sistema sicuro a bassa tensione consente di collegarla a una presa di corrente esistente utilizzando l'unità di alimentazione inclusa.
Prodotti in primo piano
- 2 lampade Lightguide
- Infrangibili
- Lampade con luminosità 50 lumen
- Gradiente bianco e a colori
Specifiche
Aspetto e finitura
Materiale
Sintetico