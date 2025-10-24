Starter kit: 2 lampadine connesse B22 (1100) + Hue Smart button
Aggiungi colore a qualsiasi stanza con il Philips Hue White and Color Ambiance B22 starter kit. Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Il controllo avviene tramite app, comandi vocali o lo Smart Button incluso.
Prodotti in primo piano
- durata fino a ±10 anni
- Installazione immediata
- Controllo con smart button
- Philips Hue Bridge incluso
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60 x 109