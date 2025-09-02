Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

Aggiungi colore a qualsiasi stanza con il Philips Hue White and Color Ambiance E27 starter kit. Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Il controllo avviene tramite app, comandi vocali o lo Smart Button incluso.

Prodotti in primo piano

  • durata fino a ±10 anni
  • Installazione immediata
  • Controllo con Hue Smart button
  • Philips Hue Bridge incluso
  • Luce bianca e colorata
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60 x 110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay