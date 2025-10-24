Saldi
Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (800)
Dai colore all'ambiente di ogni stanza con lo starter kit Philips Hue White and Color Ambiance E27. Connettiti al Bridge Hue incluso per sfruttare una lista infinita di funzionalità. Controlla tramite app, voce o con qualsiasi accessorio intelligente.
Il prezzo attuale è € 97,93, il prezzo originale è € 139,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 800 lumen*
- Luce bianca e colorata
- Hue Bridge incluso
- Controllo intelligente
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110