Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (800)

Starter kit: 2 lampadine connesse E27 (800)

Dai colore all'ambiente di ogni stanza con lo starter kit Philips Hue White and Color Ambiance E27. Connettiti al Bridge Hue incluso per sfruttare una lista infinita di funzionalità. Controlla tramite app, voce o con qualsiasi accessorio intelligente.

  • White and color ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 800 lumen*
  • Luce bianca e colorata
  • Hue Bridge incluso
  • Controllo intelligente
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

