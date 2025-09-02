Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button

Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button

Aggiungi colore a qualsiasi ambiente con il Philips Hue White and Color Ambiance starter kit. Il kit comprende 3 lampadine connesse a colori, uno Hue Bridge e uno Smart Button, che fornisce il controllo completo delle luci, l'accesso all'app Hue e infinite funzionalità.

Prodotti in primo piano

  • durata fino a ±10 anni
  • Installazione immediata
  • Controllo con Hue Smart button
  • Philips Hue Bridge incluso
  • Luce bianca e colorata
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    50x57x50 mm

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay