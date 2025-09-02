Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button
Aggiungi colore a qualsiasi ambiente con il Philips Hue White and Color Ambiance starter kit. Il kit comprende 3 lampadine connesse a colori, uno Hue Bridge e uno Smart Button, che fornisce il controllo completo delle luci, l'accesso all'app Hue e infinite funzionalità.
- durata fino a ±10 anni
- Installazione immediata
- Controllo con Hue Smart button
- Philips Hue Bridge incluso
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x57x50 mm