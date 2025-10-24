Esclusivo
stringa di 250 luci LED Festavia
Con 250 mini LED connessi lungo un cavo di 20 metri, Festavia è la decorazione perfetta per ambienti interni nella tua casa. Crea una sfumatura di colore lungo l'intera lunghezza o usa un colore unico per un aspetto più tradizionale.
Il prezzo attuale è € 159,99
- 250 smart LED colorati
- Cavo 20 metri
- Cavo nero
- Include unità di alimentazione
- Solo per l'uso in ambiente interno
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico