stringa di 250 luci LED Festavia

Con 250 mini LED connessi lungo un cavo di 20 metri, Festavia è la decorazione perfetta per ambienti interni nella tua casa. Crea una sfumatura di colore lungo l'intera lunghezza o usa un colore unico per un aspetto più tradizionale.

  • 250 smart LED colorati
  • Cavo 20 metri
  • Cavo nero
  • Include unità di alimentazione
  • Solo per l'uso in ambiente interno
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Sintetico

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Strisce luminose/Lightstrip

Dimensioni e peso della confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

