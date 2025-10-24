B22 (confezione da 3)
Con tre lampadine intelligenti Philips Hue B22 che offrono una luce bianca tenue equivalente alle lampadine tradizionali da 75 W, un Hue Bridge e un Hue Smart button, avrai tutto il necessario per aggiungere luce intelligente in tutta la tua casa.
Prodotti in primo piano
- White
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110