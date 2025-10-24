Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Lampada da parete per esterni Fuzo

Saldi

Lampada da parete per esterni Fuzo

Porta Hue anche all'esterno. La lampada a parete Fuzo può essere collegata al tuo Hue Bridge esistente per goderti tutte le funzionalità, come il controllo remoto da casa e la programmazione, dandoti il benvenuto a casa tua con luce di alta qualità. Hue Bridge non incluso.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White
  • Hue Bridge necessario
  • LED integrato
  • Luce bianca calda (2700 K)
  • Alimentazione di rete
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay