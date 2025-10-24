Saldi
Piantana per esterni Fuzo
Porta Hue anche all'esterno. La piantana Fuzo può essere collegata al tuo Hue Bridge esistente per goderti tutte le funzionalità, come il controllo remoto da casa e la programmazione, dandoti il benvenuto a casa tua con luce di alta qualità. Hue Bridge non incluso.
Il prezzo attuale è € 95,99, il prezzo originale è € 119,99
Prodotti in primo piano
- White
- Hue Bridge necessario
- LED integrato
- Luce bianca calda (2700 K)
- Alimentazione di rete
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo