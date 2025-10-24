Assistenza
A set of smart white light bulbs with matching accessories, including a hub and switch, all featuring a consistent modern design.

Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Smart button

Migliora l'esperienza luminosa con uno starter kit Philips Hue White E27. Connettiti al Bridge Hue incluso per sfruttare le funzionalità come regolazione wireless, attività e timer. Controlla tramite app, voce o con lo Smart Button incluso.

Attacco

Colore della luce

Forma

Modello

Confezione

Al momento esaurito

Vuoi sapere quando sarà di nuovo disponibile?

Registrati per ricevere un'e-mail quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.

Informativa sulla privacy di Philips Hue
Scarica la scheda informativa del prodotto
  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • White
  • Fino a 1100 lumen*
  • Luce bianca calda
  • Hue Bridge incluso
  • Smart button incluso
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    61x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Interruttore

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay