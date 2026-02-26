Kosipo Base Nera per 4 Faretti + 4 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

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Primo piano della parte anteriore di Kosipo Base Nera per 4 Faretti + 4 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Kosipo Base Nera per 4 Faretti + 4 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

Valorizza l'arredamento di casa con la base per 4 faretti Philips Myliving Runner nera, completa di 4 faretti connessi Hue GU10 colorati. Ideale per qualsiasi spazio.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretti Hue
  • Include Telecomando Dimmer Switch
  • Paypal
  • Paga con Klarna
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