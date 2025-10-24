Assistenza
Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

La striscia di luci Flux da esterni è progettata per valorizzare cortili, patii e portici con un'atmosfera vivace e decorativa. La tecnologia Chromasync™ fornisce una corrispondenza precisa dei colori per fantastiche sfumature di colore uniformi. Nascondi la striscia per ottenere un effetto di illuminazione indiretta su facciate, pareti e recinzioni. Goditi la luce bianca indiretta, brillante e pura in più tonalità per un'illuminazione pratica degli esterni. Crea scene di luce per esterni personalizzate ed effetti dinamici facilmente controllabili tramite l'app Hue o comandi vocali con gli assistenti intelligenti. L'installazione di questa striscia di luci adatta a ogni condizione climatica è semplice: basta collegarla a una presa standard usando l'alimentatore a bassa tensione in dotazione oppure integrarla nella tua configurazione a bassa tensione esistente.

  • Scene ed effetti personalizzabili
  • Chromasync™ miscelazione precisa dei colori
  • Luce bianca brillante e vera
  • 3000 lumen
  • App e controllo vocale
