Myliving Runner Base per 3 Faretti + 3 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Il prezzo del pacchetto è € 215,90, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 239,89
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Informazioni su Myliving Runner Base per 3 Faretti + 3 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Rendi unico l'arredamento di casa con la base per 3 faretti Philips Myliving Runner nera, completa di 3 faretti conessi Hue GU10 colorati. Ideale per qualsiasi spazio abitativo moderno.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874442
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Runner 3x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
- 1