Nightingale Lampada da Parete per Esterni Nera + Faretto Connesso GU10 White
Il prezzo del pacchetto è € 70,10, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 77,89
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Informazioni su Nightingale Lampada da Parete per Esterni Nera + Faretto Connesso GU10 White
Valorizza il tuo spazio esterno con la lampada da parete per esterni Philips Nightingale nera, completa di un faretto connesso Hue GU10 White. Elegante e moderna.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Lampada da Parete e Faretto Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874640
Informazioni sul prodotto
- Apparecchi per illuminazione da esterni Applique Nightingale 35 W GU10, lampadina non inclusa
- 1
- Hue White GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 1