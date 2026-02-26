Nightingale Lampada da Parete per Esterni Nera + Faretto Connesso GU10 White

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Primo piano della parte anteriore di Nightingale Lampada da Parete per Esterni Nera + Faretto Connesso GU10 White
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Informazioni su Nightingale Lampada da Parete per Esterni Nera + Faretto Connesso GU10 White

Valorizza il tuo spazio esterno con la lampada da parete per esterni Philips Nightingale nera, completa di un faretto connesso Hue GU10 White. Elegante e moderna.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Lampada da Parete e Faretto Hue
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