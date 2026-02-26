Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)
Il prezzo attuale è € 652,00
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Informazioni su Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)
Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore nero, include due faretti spot cilindrici, tre binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una forma a L orientata a sinistra.
- 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
- Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Progettato per le pareti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514873087
Informazioni sul prodotto
- Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
- 1
- Hue Binario Perifo da 1 m
- 3
- Hue Connettore angolare interno Perifo
- 1
- Hue White and color ambiance Faretto cilindrico Perifo
- 2
- Hue Connettore diritto Perifo
- 1