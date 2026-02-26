Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)

Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore nero, include due faretti spot cilindrici, tre binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una forma a L orientata a sinistra.

  • 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
  • Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Progettato per le pareti
  • Include tutto ciò di cui hai bisogno
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