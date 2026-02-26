Perifo kit base per parete dritto (1 tubo luminoso grande)

Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Perifo kit base per parete dritto (1 tubo luminoso grande)
Disponibile
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Perifo kit base per parete dritto (1 tubo luminoso grande)

Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore nero, include un tubo luminoso gradient grande, due binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una linea dritta.

  • 1 tubo luminoso grande, 1840 lm @2700K
  • Assorbe 29,5 watt dall'alimentatore
  • 200.4 cm
  • Progettato per le pareti
  • Include tutto ciò di cui hai bisogno
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