Pongee Base Nera per 2 Faretti + 2 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Il prezzo del pacchetto è € 133,10, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 147,89
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Informazioni su Pongee Base Nera per 2 Faretti + 2 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Dona un tocco di eleganza alla tua casa con la base per 2 faretti Philips Pongee nera, completa di 2 lampadine connesse Hue GU10 a colori. Ideale per un'illuminazione d'atmosfera.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874459
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Pongee 2x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 1