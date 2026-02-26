Pongee Base Bianca per 2 Faretti + 2 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

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Primo piano della parte anteriore di Pongee Base Bianca per 2 Faretti + 2 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
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Informazioni su Pongee Base Bianca per 2 Faretti + 2 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance

Illumina casa tua con la base per 2 faretti Philips Pongee bianca, con 2 faretti connessi Hue GU10 colorate. Elegante e a risparmio energetico.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretti Hue
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