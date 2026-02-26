Pongee Base Nera per 4 Faretti + 4 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Il prezzo del pacchetto è € 256,31, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 284,79
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Informazioni su Pongee Base Nera per 4 Faretti + 4 Faretti Connessi GU10 White and Color Ambiance
Illumina la tua casa con la base per 4 faretti Philips Pongee nera, con 4 faretti connessi Hue GU10 colorati. Moderna ed efficiente.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874602
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Pongee 4x
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 2