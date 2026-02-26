Pongee Base Nera per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White Ambiance

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Primo piano della parte anteriore di Pongee Base Nera per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White Ambiance
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Informazioni su Pongee Base Nera per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White Ambiance

Ottieni un'illuminazione versatile grazie alla base per 3 faretti Philips Pongee nera, che include un telecomando Hue Dimmer Switch e 3 faretti connessi Hue GU10 White Ambiance. Ideale per ogni stanza.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretti Hue
  • Include Telecomando Dimmer Switch
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