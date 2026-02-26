Pongee Base Nera per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White Ambiance
Il prezzo del pacchetto è € 125,81, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 139,79
Il prezzo del pacchetto è € 125,81, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 139,79
Saldi
Disponibile
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Informazioni su Pongee Base Nera per 3 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White Ambiance
Ottieni un'illuminazione versatile grazie alla base per 3 faretti Philips Pongee nera, che include un telecomando Hue Dimmer Switch e 3 faretti connessi Hue GU10 White Ambiance. Ideale per ogni stanza.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
- Include Telecomando Dimmer Switch
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874534
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Pongee 3x
- 1
- Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
- 1
- Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)
- 1