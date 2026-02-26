Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White and Color Ambiance

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Primo piano della parte anteriore di Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White and Color Ambiance
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Informazioni su Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White and Color Ambiance

Rendi unica l'illuminazione di casa con il la base per faretto Philips Puled nera, completa di un faretto connesso Hue GU10 colorata. Design compatto e vivace.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretto Hue
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