Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White and Color Ambiance
Il prezzo del pacchetto è € 101,60, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 112,89
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Informazioni su Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White and Color Ambiance
Rendi unica l'illuminazione di casa con il la base per faretto Philips Puled nera, completa di un faretto connesso Hue GU10 colorata. Design compatto e vivace.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretto Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874626
Informazioni sul prodotto
- myGarden Faretti da terra/con picchetto Puled 4,6 W GU10
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- Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso
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