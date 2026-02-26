Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White
Il prezzo del pacchetto è € 62,90, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 69,89
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Informazioni su Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White
Rendi unica l'illuminazione di casa con la base per faretto Philips Puled in nero, completa di un faretto connesso Hue GU10 White. Elegante ed efficiente.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretto Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874633
Informazioni sul prodotto
- myGarden Faretti da terra/con picchetto Puled 4,6 W GU10
- 1
- Hue White GU10 - faretto connesso
- 1
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