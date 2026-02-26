Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White

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Primo piano della parte anteriore di Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Puled Base Nera per Faretto + Faretto Connesso GU10 White

Rendi unica l'illuminazione di casa con la base per faretto Philips Puled in nero, completa di un faretto connesso Hue GU10 White. Elegante ed efficiente.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretto Hue

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Lampada tav. Hue Play

Lampada tav. Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

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