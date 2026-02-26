Runner Base Bianca per 2 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 2 Faretti Connessi GU10 White
Il prezzo del pacchetto è € 105,11, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 116,79
Il prezzo del pacchetto è € 105,11, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 116,79
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Disponibile
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Informazioni su Runner Base Bianca per 2 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 2 Faretti Connessi GU10 White
Crea un'atmosfera magica in casa con la base per 2 faretti Philips Runner bianca, che include un interruttore Hue Dimmer Switch e 2 faretti Hue GU10 White. Moderna e versatile.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
- Include Telecomando Dimmer Switch
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874503
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Runner 2x
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- Hue White GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
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- Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)
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