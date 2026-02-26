Runner Base Bianca per 2 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 2 Faretti Connessi GU10 White

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Primo piano della parte anteriore di Runner Base Bianca per 2 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 2 Faretti Connessi GU10 White
Disponibile
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Informazioni su Runner Base Bianca per 2 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 2 Faretti Connessi GU10 White

Crea un'atmosfera magica in casa con la base per 2 faretti Philips Runner bianca, che include un interruttore Hue Dimmer Switch e 2 faretti Hue GU10 White. Moderna e versatile.

  • Dimmerazione immediata
  • Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
  • Include Base per Faretti e Faretti Hue
  • Include Telecomando Dimmer Switch
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