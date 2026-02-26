Runner Base Nera per 4 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White
Il prezzo del pacchetto è € 181,52, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 201,69
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Informazioni su Runner Base Nera per 4 Faretti + Telecomando Dimmer Switch + 3 Faretti Connessi GU10 White
Crea l'atmosfera perfetta con la base per 4 faretti Philips Runner nera, che include un telecomando Hue Dimmer Switch e 4 faretti connessi Hue GU10 White. Elegante e funzionale.
- Dimmerazione immediata
- Compatibile con Bluetooth e Hue Bridge
- Include Base per Faretti e Faretti Hue
- Include Telecomando Dimmer Switch
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514874565
Informazioni sul prodotto
- Faretti da soffitto/parete Faretto a soffitto/parete Runner 4x
- 1
- Hue White GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
- 2
- Hue Hue Dimmer switch (ultimo modello)
- 1