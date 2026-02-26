Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 274,88
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Informazioni su Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge
Controlla la tua casa ovunque ti trovi con una telecamera cablata Hue secure, una lampadina E27 White and Color Ambiance e un Bridge Hue che ti permette di sbloccare tutte le funzioni avanzate di illuminazione smart. Con l'App Philips Hue potrai monitorare casa in qualsiasi momento con il live streaming in HD a 1080p, accendere le luci, ricevere un'avviso sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento oppure attivare un allarme sonoro con un tocco.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White and color light
- Secure camera with 1080p HD video
- Control with the Philips Hue app
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871342
Informazioni sul prodotto
- Hue Videocamera con cavo Secure
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
- Hue White and color ambiance A60 - lampadina connessa E27 - 1100
- 1