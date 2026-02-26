Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge
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Informazioni su Pacchetto: Telecamera cablata Hue Secure + Hue White and Color Ambiance E27 + Hue Bridge

Controlla la tua casa ovunque ti trovi con una telecamera cablata Hue secure, una lampadina E27 White and Color Ambiance e un Bridge Hue che ti permette di sbloccare tutte le funzioni avanzate di illuminazione smart. Con l'App Philips Hue potrai monitorare casa in qualsiasi momento con il live streaming in HD a 1080p, accendere le luci, ricevere un'avviso sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento oppure attivare un allarme sonoro con un tocco.

  • Instant wireless dimming
  • Bridge included White and color light
  • Secure camera with 1080p HD video
  • Control with the Philips Hue app
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