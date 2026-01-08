Assistenza
Una camera da letto è illuminata dalle calde tonalità bianche della luce proveniente da una lampada da tavolo Signe.

New year, new Hue: risparmia il 30%

Realizza i tuoi buoni propositi per il 2026 con l'aiuto della luce smart!

Offerte del nuovo anno sui prodotti per l’illuminazione

Combina due o più prodotti per risparmiare il 30%

Risparmia il 30% acquistando 2 o più prodotti in promo per il nuovo anno. 

Sconto applicato al momento del pagamento.

 

Primo piano della parte anteriore di Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca da calda a fredda
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

White and Color Ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

White and color ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

White and Color Ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Nero
Controllo connesso con Hue Bridge*
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Primo piano della parte anteriore di Luce d'accento portatile Hue Go

White and color ambiance

Luce d'accento portatile Hue Go

LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Gradient Lightstrip da 2 metri

White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Lampadario Ensis

White and Color Ambiance

Lampadario Ensis

LED integrato
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Tutto nuovo per il 2026

Scopri gli ultimi lanci inclusi nella promozione!

Perfetto per illuminare l'anno a venire...

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center

€ 89,99

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 14 m

Hue White and color ambiance

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 14 m

Striscia lampadine di 14 m
20 lampade Lightguide
Gradiente bianco e a colori
Lampade con luminosità 50 lumen

€ 219,99

Al momento esaurito

Striscia di luci neon da esterni 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci neon da esterni 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen

€ 139,99

Striscia di luci Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen

€ 69,99

A60 - lampadina connessa E27 - 1100

Hue White and color ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 1100

Fino a 1.100 lumen
Luce diurna a spettro completo
Oscuramento ultra-basso 0,2%
Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™

€ 109,99

Essential GU10 - faretto spot smart - 345 lm - 4,7 W - confezione da 3

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - faretto spot smart - 345 lm - 4,7 W - confezione da 3

Fino a 345 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori

€ 49,99

Striscia di luci neon da esterni 5 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci neon da esterni 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen

€ 199,99

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 7 m

Hue White and color ambiance

Strisce luminose per esterno Globe Festavia Hue 7 m

Striscia lampadine di 7 m
10 lampade Lightguide
Gradiente bianco e a colori
Lampade con luminosità 50 lumen

€ 159,99

Striscia di luci Flux da esterni 5 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux da esterni 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
3000 lumen

€ 149,99

Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
3000 lumen

€ 249,99

A60 - lampadina connessa E27 - 810

Hue White Ambiance

A60 - lampadina connessa E27 - 810

Fino a 810 lumen
Luce diurna a spettro completo
Oscuramento ultra-basso 0,2%
Controllo vocale o mediante app

€ 99,99

Striscia di luci Flux 6 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 6 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
2000 lumen

€ 119,99

Essential starter kit: 3 E27 lampadine connesse (806 lm)

Hue White and color ambiance

Essential starter kit: 3 E27 lampadine connesse (806 lm)

Fino a 806 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso

€ 89,99

Essential starter kit: 3 GU10 lampadine connesse (345 lm)

Hue White and color ambiance

Essential starter kit: 3 GU10 lampadine connesse (345 lm)

Fino a 345 lumen
Colore delle luci Essential
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Hue Bridge incluso

€ 89,99

Essential starter kit: 3 lampadine connesse GU10 (345 lm) + Dimmer Switch

Hue White and color ambiance

Essential starter kit: 3 lampadine connesse GU10 (345 lm) + Dimmer Switch

Fino a 345 lumen
Colore delle luci Essential
Hue Bridge incluso
Dimmer switch incluso

€ 99,99

Illumina i tuoi propositi!

L'illuminazione intelligente Philips Hue è ideale per aumentare il benessere in casa,
rendere il tempo trascorso con le persone che ami ancora più speciale e aiutarti a concentrarti sui tuoi hobby.

Un uomo nel letto si sveglia dolcemente alla luce bianca calda e morbida di una piantana Signe.

Dai una spinta al tuo benessere

Hai bisogno di concentrarti, rinfrescarti o rilassarti? Philips Hue ha pensato a tutto! Imposta le scene di luce Energia, Concentrazione o Relax nell'app Hue per ottenere le tonalità di luce adatte al tuo umore. Oppure perché non impostare una routine di risveglio dolce che imiti l'alba naturale?

Esplora l'illuminazione per il benessere
Tre amici mangiano insieme a casa con luci intelligenti dai toni caldi.

Fai brillare i momenti più speciali

Vuoi trascorrere più tempo di qualità con i tuoi cari quest'anno? Rendi ogni momento ancora più speciale con la luce smart! Crea l'ambiente perfetto per trascorrere momenti in famiglia, cene romantiche e feste memorabili. È il momento di iniziare a pianificare!

Esplora l'illuminazione d'atmosfera
Una coppia è impegnata in un videogioco con luci intelligenti dalle tonalità azzurre.

Riscopri i tuoi hobby preferiti

Che tu sia un gamer o un appassionato di cinema, Philips Hue ha la soluzione che fa per te. Ottieni la giusta atmosfera con le scene di luce: scegli dalla galleria personalizzata o creane una tua. Sincronizza le tue luci con i contenuti sullo schermo per un'esperienza totalmente immersiva.

Esplora l'illuminazione per l'intrattenimento

Tutto sulle offerte del Nuovo Anno sui prodotti per l'illuminazione

Quando iniziano e quando finiscono le offerte del Nuovo Anno 2026?

In che modo la luce intelligente può contribuire a un anno nuovo felice e in salute?

In che modo le luci LED possono migliorare la qualità del sonno nel nuovo anno?

Termini e condizioni

Promozione del Nuovo Anno con sconto del 30%

  • Questa promozione è valida dall'8 al 21 gennaio 2026.
  • Seleziona due o più prodotti dalla gamma dei saldi del Nuovo Anno e risparmia il 30% sul totale degli articoli in promo. Non verrà applicato alcuno sconto agli articoli non in promo presenti nel carrello.
  • Lo sconto viene applicato automaticamente ai prodotti parte delle offerte Nuovo Anno in fase di carrello.
  • Lo sconto è applicabile solo ai prodotti inclusi nella promozione Offerte del Nuovo Anno 2026.
  • In caso di restituzione di parte di un ordine, ove ammissibile, il valore proporzionale dello sconto verrà detratto dall'importo del rimborso. 
  • La promozione è soggetta a disponibilità di magazzino.
  • Questa promozione non può essere utilizzata insieme ad altre offerte presenti sullo shop ufficiale Philips Hue.
  • Questa promozione è soggetta a variazioni di prezzo e/o di prodotto, nonché a errori ortografici, di stampa e di battitura.
  • Il promotore è Signify Italy Spa. Signify si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti termini e condizioni ripubblicandoli.
