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Promozione
Plafoniera Still
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 99,99, il prezzo originale è € 199,99
Promozione
Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Il prezzo attuale è € 99,99, il prezzo originale è € 199,90
Promozione
Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per tre monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 129,99, il prezzo originale è € 259,90
Promozione
Lightstrip da esterni 5 metri
Lightstrip 1 x 5 metri
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 119,99, il prezzo originale è € 239,99
Promozione
Hue Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 74,99, il prezzo originale è € 149,90
Promozione
Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button
Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Controllo con Hue Smart button
Philips Hue Bridge incluso
Il prezzo attuale è € 94,99, il prezzo originale è € 189,90
Promozione
Plafoniera Still
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 99,99, il prezzo originale è € 199,99
Promozione
Faretto quadruplo Buckram
Include lampadina LED gu10
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 109,99, il prezzo originale è € 219,90
Promozione
Play Gradient Lightstrip per PC
Realizzato per tre monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Il prezzo attuale è € 119,99, il prezzo originale è € 299,90
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