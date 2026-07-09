Prezzo

Un soggiorno illuminato da una gamma di lampade smart Philips Hue che promuovono la svendita Last Chance.

Outlet luci smart

Approfitta di prezzi speciali su una selezione di luci smart, apparecchi di illuminazione e accessori Philips Hue. Scopri l'illuminazione smart premium a un ottimo prezzo, con nuove offerte aggiunte regolarmente.

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Outlet luci smart

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9 prodotti
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Still

Plafoniera Still

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Play Gradient Lightstrip per PC

Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per lo schermo
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Play Gradient Lightstrip per PC

Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per tre monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Lightstrip da esterni 5 metri

Lightstrip da esterni 5 metri

Lightstrip 1 x 5 metri
Luce bianca e colorata
Unità di alimentazione inclusa
Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede Hue Bridge
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button

Starter kit: 3 faretti connessi GU10 + Hue Smart button

Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Controllo con Hue Smart button
Philips Hue Bridge incluso
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Still

Plafoniera Still

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Faretto quadruplo Buckram

Faretto quadruplo Buckram

Include lampadina LED gu10
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Play Gradient Lightstrip per PC

Play Gradient Lightstrip per PC

Realizzato per tre monitor da 24" a 27"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Hue Bridge incluso
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